«Поражает мозг»: эксперт рассказал о новых осложнениях, которые может вызвать коронавирус

сегодня 10:43 Поделиться

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Российские вирусологи предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса; инфекция может вызывать неврологические осложнения.

Учёные выяснили, что коронавирус способен разрушать ткани головного мозга и оказывать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Патоген может может вызывать неврологические осложнения, не затрагивая лёгкие, сообщают «Известия».

Как сообщил руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии, профессор Андрей Козлов, к отмиранию участков мозга способны привести вирусы гриппа и герпеса, а также коронавирус нового типа.

«В нескольких статьях отмечено, что у некоторых пациентов не было нарушений работы лёгких, но наблюдалось рассеянное сознание или эпилептические признаки. Вместе с уже отмечавшимися ранее потерей вкуса и обоняния такие симптомы могут указывать на инфицирование коронавирусом тканей мозга», – пояснил профессор.

Головной мозг может попасть под удар вируса из-за того, что клетки иммунной системы зараженного коронавирусом начинают активно выбрасывать в кровь цитокины, считает сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов.

«К этому классу веществ относятся порядка сотни сложных белков, участвующих во многих иммунных и воспалительных процессах человеческого организма», – объяснил биолог и добавил, что вирус может проникать непосредственно в мозговую ткань.

В то же время, по его словам, поражение мозга в редких случаях могут вызывать также грипп и другие ОРВИ.

О нарушении работы мозга может свидетельствовать такой симптом, как потеря обоняния.

Напомним, в начале апреля учёные назвали препарат, который подавляет коронавирус за двое суток.