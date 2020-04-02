Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

«Поражает мозг»: эксперт рассказал о новых осложнениях, которые может вызвать коронавирус

сегодня 10:43

Фото с сайта pixabay.com

Российские вирусологи предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса; инфекция может вызывать неврологические осложнения.

Учёные выяснили, что коронавирус способен разрушать ткани головного мозга и оказывать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Патоген может может вызывать неврологические осложнения, не затрагивая лёгкие, сообщают «Известия».

Как сообщил руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии, профессор Андрей Козлов, к отмиранию участков мозга способны привести вирусы гриппа и герпеса, а также коронавирус нового типа.

«В нескольких статьях отмечено, что у некоторых пациентов не было нарушений работы лёгких, но наблюдалось рассеянное сознание или эпилептические признаки. Вместе с уже отмечавшимися ранее потерей вкуса и обоняния такие симптомы могут указывать на инфицирование коронавирусом тканей мозга», – пояснил профессор.

Головной мозг может попасть под удар вируса из-за того, что клетки иммунной системы зараженного коронавирусом начинают активно выбрасывать в кровь цитокины, считает сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов.

«К этому классу веществ относятся порядка сотни сложных белков, участвующих во многих иммунных и воспалительных процессах человеческого организма», – объяснил биолог и добавил, что вирус может проникать непосредственно в мозговую ткань.

В то же время, по его словам, поражение мозга в редких случаях могут вызывать также грипп и другие ОРВИ.

О нарушении работы мозга может свидетельствовать такой симптом, как потеря обоняния.

Напомним, в начале апреля учёные назвали препарат, который подавляет коронавирус за двое суток.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

коронавирус
ученые

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

88136
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
85720
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
75186
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
74930
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
54603
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
54404
«Штраф бы дали»: новосибирцев возмутили жалобы пассажиров из Таиланда на условия изоляции в санатории
49249
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля