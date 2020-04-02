Пособие на ребёнка: кому положено и когда начнут выплачивать 3 тысячи рублей от Путина

сегодня 19:49 Поделиться

Фото kremlin.ru

Владимир Путин поручил ввести дополнительную поддержку семей на время эпидемии коронавируса; выплаты будут положены тем, кто остался без работы.

Президент РФ Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки для семей с детьми, где родители остались без работы из-за коронавируса. Об этом глава государства сообщил во время селекторного совещания с губернаторами 8 апреля. Выплаты положены следующим категориям семей:

Дополнительные 5 тысяч рублей будут выплачивать семьям, которые рассчитывают на пособия для детей от 3 до 7 лет. Эта мера будет действовать с апреля по июнь включительно. Более того, Путин поручил облегчить выплаты детских пособий родителям, которые остались без работы. Теперь им не нужна будет справка о доходах за прошлый год, чтобы начать получать выплаты.

Также президент предложил помогать всем семьям с несовершеннолетними детьми, которые остались без работы из-за пандемии. С апреля по июнь, заявил Путин, они будут получать по 3 тысячи рублей на каждого ребёнка до 18 лет.

«Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут её получать. Повторю, исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи», – отметил Владимир Путин.

Как ранее сообщал Сиб.фм, Путин также поручил выплачивать повышенные пособия для граждан, которые лишись работы из-за пандемии коронавируса. Они будут получать деньги по максимальной планке МРОТ – 12 130 рублей.

Напомним, сегодня Роструд объяснил, кого могут уволить из-за коронавируса.