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Пособие по безработице: когда и сколько начнут выплачивать уволенным из-за коронавируса - заявление оперштаба

сегодня 00:08

Фото Pixabay

Президент РФ ввёл дополнительные меры соцподдержки для пострадавших от коронавируса — в том числе оставшимся без работы; сегодня стало известно, когда начнут выплачивать эти пособия.

Сегодня Президент России Владимир Путин объявил, что федеральное пособие по безработице 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему выплатят в упрощенном порядке по заявлению граждан, потерявших работу. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в регионе эта выплата будет доступна уже в четверг.

Как отмечает московский оперативный штаб, в столице введена региональная компенсационная доплата, повышающая выплату по безработице до 19 500 рублей в месяц. Поскольку в городе действует режим самоизоляции, Сергей Собянин поручил разработать новый порядок оформления доплаты:

  • На время самоизоляции для получения выплаты уберут требование двух безуспешных попыток трудоустройства;
  • Между подачей заявления на получение пособия и решением о перечислении средств должно проходить от 3 до 5 дней;
  • Оформление будет осуществляться исключительно в электронном виде, а процедура проверки нуждаемости будет максимально необременительной.

Новый порядок осуществления региональной компенсационной доплаты безработным будет разработан в ближайшие дни, добавили в оперативном штабе.

Напомним, сегодня Владимир Путин поручил выплачивать пособия семьям с детьми, чьи родители остались без работы.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Москва
коронавирус

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