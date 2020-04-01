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Повторно заразиться можно: в Таиланде женщина дважды переболела коронавирусом

сегодня 20:55

Фото с сайта pixabay.com

Впервые в мире зафиксирован случай повторного заражения COVID-19; вне больничных стен женщина пробыла всего неделю.

Медики Таиланда констатировали повторное заражение коронавирусом женщины в одной из провинций. В начале марта 38-летняя дама вернулась из-за границы в Таиланд. Уже 12 марта она почувствовала себя плохо и обратилась за медицинской помощью в Бангкоке. Тест на коронавирус показал положительный результат, и женщина две недели провела в одной из клиник Бангкока. После тройного отрицательного теста её выписали домой.

«Вернувшись в родную провинцию Чайяпхум в конце месяца, женщина 4 апреля снова обратилась к врачу с симптомами простудного заболевания. Тройной тест на коронавирус оказался положительным, её госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц провинции, где сейчас проводится повторное лечение», – сообщает «РИА Новости».

Департамент здравоохранения провинции разводит руками, но факт подтверждён медицинскими документами и свидетельствами. И вопреки оглашённому ранее мнению о невозможности повторного заражения коронавирусом, женщина заболела им дважды.

Напомним, систему для выявления антител в сыворотке крови тех, кто переболел коронавирусом, разработали в новосибирском центре вирусологии «Вектор».

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

коронавирус

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