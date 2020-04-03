Предприниматель бесплатно развозит горячие обеды ленинградцам из группы риска

вчера 23:18 Поделиться

Фото с сайта online47.ru

Предприниматель из Кудрово развозит обеды десятку жителей на самоизоляции, которым выходить из дома опасно; обед состоит из трёх блюд.

Владелец сетей «Еда в Янино и Колтушах» и «Еда в Кудрово» Виктор Русов решил бесплатно помочь людям, находящимся в зоне риска из-за коронавируса. Он в качестве волонтёра обратился в местную администрацию и предложил развозить горячие обеды. состоящие из трёх блюд. на дом к пенсионерам, которым нельзя покидать своё жилище.

«На данный момент предприниматель обеспечивает едой десять жителей. В продуктовом наборе: суп, второе блюдо и салат. Бесплатные обеды будут развозить до 30 апреля.По словам предпринимателя, он прежде всего стремится помочь тем, кто сейчас оказался в затруднительном положении из-за угрозы коронавируса, особенно помощь важна для пожилых жителей», — сообщает online47.ru.

Отмечается, что при развозе еды учитываются все необходимые меры предосторожности. Еда доставляется в масках и перчатках. Жители встречают доставку тоже в полном "обмундировании" для обеспечения полной безопасности.

Напомним, в Новосибирске волонтёры помогают старшему поколению из группы риска закупить продукты и лекарства.