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Пресс-секретарь Путина рассказал, как защищается от коронавируса

сегодня 11:17

Фото с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пользуется аптечным блокатором вирусов; средство чиновник носит в виде бейджа на пиджаке.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что приобрёл для себя в аптеке блокатор вирусов, который носится в виде бейджа на пиджаке. Об этом сообщает ТАСС.

Как удалось выяснить журналистам «Лайф.ру», средство Песков приобрёл в аптеке лично – стоимость такого образца около 700 рулей.

С блокатором вирусов пресс-секретарь пришёл на совещание в главами субъектов, которое в онлайн-режиме 8 апреля проводил глава государства.

Блокатор используется для подавления активности вирусов разного типа. Принцип действия основан на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух.

Напомним, ранее Дмитрий Песков признался, что находился на дне рождении с людьми, возможно, заражёнными коронавирусом.

Автор:
Маргарита Мастеркова

Теги

коронавирус
Песков

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