Приём заявок на конкурс историй из изоляции от платформы PREMIER и кинокомпании PREMIER Studios продлён

сегодня 20:55 Поделиться

Фото предоставлено платформой PREMIER

Приём заявок на Всероссийский конкурс коротких видео из изоляции, организованный платформой PREMIER и кинокомпанией PREMIER Studios, открылся 30 марта; за первые четыре дня откликнулось более 100 человек, и с каждым днём количество заявок растёт.

Перспектива недельного карантина заставила людей прислушаться к себе, присмотреться к своим близким, но самое главное – появилось желание креативно выразить свои надежды и страхи.

Платформа PREMIER и кинокомпания PREMIER Studios уверены, что творческая самореализация поможет с пользой пережить следующие четыре недели, поскольку президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней со 2 по 30 апреля включительно. Организаторы конкурса не остались в стороне и приняли решение передвинуть крайний срок подачи заявки до конца изоляции.

«Мы понимали сразу, что людям потребуется время на осмысление происходящего и на раскачку. Карантин многих застал врасплох, и в нём необходимо было обжиться – физически и морально, – отмечает организатор конкурса Анна Гудкова, креативный продюсер телеканала ТВ-3 и онлайн-платформы PREMIER. – Цель нашего конкурса – показать людям позитивный выход, дать возможность увидеть перспективу в изменившейся реальности. Это своеобразное лекарство от растерянности и тоски на карантине, поэтому перенос сроков одновременно с удлинением изоляции кажется вполне логичным шагом. Тем более что после объявления о продлении нерабочих дней почту конкурса завалили письмами с вопросом о сроках. Люди раскачались, они полны идей, и это здорово».

Рассказать, как поменялась ваша жизнь за последние месяцы, что вы делаете с внезапно образовавшимся свободным временем и как ищете новые смыслы и красоту в привычных вещах, можно в любом киножанре. Максимально включить воображение и превратить герметичные сюжеты в полноценные истории, которые потенциально могли бы стать веб-сериалами или онлайн-шоу. Готовые работы нужно отправить на почту dekameron@premier-studios.com.

Жюри отберет десять лучших работ, авторы которых получат денежный приз и возможность снять свою историю под руководством профессионалов Premier Studios, которую покажут на платформе Premier.

Ещё раз напомним 5 основных правил:

жанр значения не имеет;

хронометраж – от 1 до 10 минут;

место действия – одно пространство, но не обязательно квартира;

ролик должен обладать потенциалом развития сюжета;

к ролику необходимо приложить информацию: имя автора и краткую справку о себе, описания жанра и сюжета, а также примеры того, как сюжет можно развить.

Дерзайте, расскажите свою историю карантина. Подробности конкурса по ссылке: https://premier.one/info/tntp/decameron/ и в социальных сетях PREMIER Studios.

Напомним, 8 апреля стало известно, что TEMNIKOVA band отыграют часовой live-концерт.