«Призвание медиков – помогать людям»: волонтёры медколледжа пришли на помощь пожилым жителям Новосибирска

сегодня 19:04 Поделиться

Фото партии «Единая Россия»

Возрастным и маломобильным новосибирцам особенно тяжело переживать период самоизоляции; поддержку нуждающимся оказывают добровольцы

В условиях распространения коронавируса первыми пришли на помощь людям из группы риска добровольческие организации. Сейчас в волонтёрском центре «Единой России» работают около 600 человек – это активисты «Молодой Гвардии», «Волонтёры Победы», студенты медколледжа и НГТУ, добровольцы регионального Красного креста. Они уже помогли нескольким сотням горожан: добровольцы доставляют бесплатные продуктовые наборы пожилым людям и покупают продукты или лекарства по заявкам жителей.

Одна из активных участниц этого важного процесса – студентка медколледжа Анна Лашутина. У девушки семилетний опыт работы волонтёром. Анна говорит, что просто не может оставаться в стороне, когда люди нуждаются в помощи.

«Моя волонтёрская история началась с 12 лет. Сначала я думала, что это будет хобби, как, например, занятия вокалом. Но волонтёрство – это нечто большее, это образ жизни. Я учусь на первом курсе в медколледже на фармацевта. Медики, несомненно, должны быть волонтёрами, ведь это наше призвание – помогать людям. За себя я не боюсь, соблюдаю меры безопасности: перчатки, маски, антисептики, соблюдаю социальную дистанцию», – рассказывает волонтер.

Сегодня у Анны было три вызова – девушка доставляла нуждающимся продуктовые наборы. Перед тем как отнести пакет, волонтёр звонит и предупреждает о визите. Один из адресатов – пожилая женщина из Октябрьского района Татьяна Орехова. Ей доставили продукты первой необходимости. В него вошли десяток яиц, бутилированная вода, подсолнечное масло, морковь, картофель, лук, чеснок, яблоки, мука, крупы – гречку и рис.

«Спасибо за помощь, милая, здоровья вам и не забывайте нас», – от души поблагодарила пенсионерка навестившего её волонтёра.

Старшие товарищи будущих медиков уверены, что именно сейчас такая работа особенно важна.

- Мы давно живем в потребительском обществе, и нередко люди теряют веру в то, что бескорыстная помощь существует. Волонтёрство доказывает обратное. Добровольцы помогают людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Это больные, пожилые, одинокие. И для них, на мой взгляд, даже простое общение по телефону – это уже огромная поддержка. Об этом нужно говорить и благодарить людей, которые стали волонтёрами. Волонтёры-медики сейчас очень востребованы. Это особые люди, которые готовы к самопожертвованию и имеют навыки в уходе, – отметил главный врач городской больницы № 34 Владимир Ярохно.

Напомним, в начале апреля было принято решение, что волонтёрские организации будут помогать новосибирцам до тех пор, пока пандемия коронавируса не пойдёт на спад.