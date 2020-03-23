Просили помощи из окон: четыре человека погибли на пожаре в доме престарелых в Москве

сегодня 08:57 Поделиться

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Пожар произошёл на первом этаже дома престарелых в Москве; двое человек погибли в задымлённом здании, ещё двое – скончались в больнице.

Дом престарелых «Третий возраст» на 3-й Мякининской улице загорелся вечером 8 апреля. На момент пожара в здании находились 65 человек, сообщает ТАСС.

Очаг пожара находился на первом этаже четырехэтажного дома. В здании было плотное задымление, люди не могли выбраться самостоятельно. По словам очевидца, постояльцы просили о помощи из окон.

На момент пожара в доме престарелых находились 65 человек, 18 из них спасли сотрудники МЧС. Выводить людей из горящего здания также помогали очевидцы.

Пожару присвоили третий (повышенный) ранг сложности из пяти возможных.

По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, двое пострадавших умерли в больнице.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. По данным МЧС, на первом этаже загорелись электрокабели на площади 15 кв. метров.

Короткое замыкание, возможно, произошло из-за перегрева кабеля.

Напомним, в конце марта в Новосибирской области в сгоревшем доме нашли тела двух женщин и мужчины.