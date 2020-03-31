«Просят максимальный репост»: эксперты рассказали, как распознать фейки о коронавирусе в сети

сегодня 09:38 Поделиться

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По словам экспертов, фейки о коронавирусе в соцсетях распространяют четыре группы; цель недостоверной информации – вселить страх и панику.

Общественная палата и Фонд защиты национальных ценностей разработали рекомендации, как отличить фейки о коронавирусе в сети. Аудитории советуют не доверять призывам «к максимальному репосту», уточнять авторство сообщения и отслеживать опровержения, сообщает «РИА Новости».

«Распространяют фейки о коронавирусе у нас четыре группы. Первая – это профессиональные провокаторы из-за рубежа. Их задача понятна – дестабилизация социальной обстановки. Вторая группа – это местная "пятая колонна", которая живет по принципу "чем хуже у нас, тем лучше для них". Третья – это блогеры, в том числе юные, которым рассказывают, что вот сейчас они что-нибудь остренькое сделают и прославятся. И четвёртая группа – это люди, которых используют "втёмную", это мамы, бабушки, которые состоят в чатах подъездов, родителей. Это самая массовая группа», – рассказал президент ФЗНЦ, глава комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич.

Эксперты определили ряд признаков, указывающих на недостоверную информацию, целью которой является вселение страха и паники.

«Как правило, сообщение анонимное и очень эмоциональное. При этом не содержит ни одного факта, который можно было бы перепроверить. Распространяются сведения об угрозе жизни и здоровью неограниченного числа людей и о наличии жертв, как правило, многочисленных», – говорится в перечне признаков фейковых новостей.

Кроме того, как отмечено в презентации, имеется указание на то, что власти скрывают информацию во избежание паники или народных волнений. Якобы именно поэтому в СМИ об этом нет ни слова. Отдельно подчеркивается, что значимая для общества информация об «истинных» масштабах реально произошедшего бедствия скрывается. Источником указывается далекий родственник, знакомый или «свой человек в правоохранительных органах».

Напомним, в конце марта Госдума приняла закон, по которому за распространение фейков о коронавирусе гражданам грозит штраф до 700 тысяч рублей.