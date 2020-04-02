"Пятая республика": в каких странах количество заболевших коронавирусом превысило 100 тысяч человек

сегодня 01:29 Поделиться

Фото Pixabay

Франция вошла в список стран, в которых зафиксировали больше 100 тысяч заражённых коронавирусом; по числу заболевших она обогнала Германию.

В Франции зарегистрировали 110 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Согласно данным ВОЗ, только за последние двое суток число заражённых увеличилось больше, чем на 12 тысяч человек. Сейчас в мире есть пять стран, в которых количество заболевших превысило 100 тысяч человек. Так выглядит список на 8 апреля.

Германия

Сейчас в Германии 107663 подтверждённых случая заражения коронавирусом. Погибли 2016 человек, при этом выздоровел 36081 пациент. До недавних пор ФРГ была на четвёртом месте по количеству заражённых — сейчас её место заняли.

Франция

Франция за последние двое суток поднялась с пятого на четвёртое место среди стран, где выявили больше 100 тысяч заражённых. Более того, тогда страна вовсе не входила в этот список с 97 тысячами больных. Символично, что Франция, где сейчас период Пятой республики, вошла в пятёрку самых проблемных стран с коронавирусом. Сейчас здесь 10343 погибших. Выздоровели 19523 человека.

Италия

На 8 апреля в Италии 135586 заражённых — за прошедшие сутки выявили больше 3 тысяч больных. Погибли 17127 пациентов. Выздоровели при этом 24392 человека. До середины марта Италия была эпицентром распространения коронавирусной инфекции — она обогнала Китай по числу больных. Сейчас страна занимает третье место в мире.

Испания

Один из лидеров по распространению коронавирусной инфекции на сегодняшний день — Испания. Ситуация здесь ухудшается с каждым днём. Если в других Европейских странах в разной степени уменьшается число выявленных больных за сутки, то в Испании оно продолжает расти. Сейчас здесь 141942 тысячи заражённых. Также в Испании большое количество летальных исходов — погибли 14045 человек. Выздоровели 43208.

США

Ситуация с коронавирусом в Америке сейчас особо обострена. На 8 апреля в США 396223 заражённых — почти столько же выявлено в других четырёх странах. Погибли 12537 человек. Выздоровели 21763 человека.

Напомним, в России коронавирусом заразились больше 8,5 тысяч человек.