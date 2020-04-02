Рекордное количество смертей от коронавируса зафиксировали в России: число погибших превысило 70 человек

сегодня 15:14 Поделиться

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От коронавируса в России погибли 13 человек за сутки; общее количество летальных исходов уже больше 70.

В России от осложнений на фоне коронавирусной инфекции погибли 13 человек. Это рекордный прирост летальных исходов в стране за сутки – ранее максимальное количество смертей за тот же срок составляло 11 человек. Как сообщил в четверг, 9 апреля, федеральный оперативный штаб, число погибших в стране достигло 76 человек.

Всего в стране за прошедшие сутки зарегистрировали 1459 новых случаев заражения коронавирусом – накануне зафиксировали 1175 больных. Общее число больных в России достигло 10 131. Новые случаи выявили в 50 регионах страны – полный список тут.

Всего коронавирусная инфекция затронула 82 региона – к новым добавилась Республика Тыва, где за сутки подтвердились сразу восемь случаев. Свободными от инфекции остаются всего три региона.

Напомним, в Новосибирске 9 апреля выявили 5 новых случаев коронавируса