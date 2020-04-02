Рекордный прирост заражённых коронавирусом за сутки зафиксировали в России

сегодня 15:49 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Общее число заражённых коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек; за сутки выявили почти 1,5 тысячи больных.

В России за прошедшие сутки зафиксировали рекордный рост числа заражённых коронавирусом за сутки. По данным оперативного штаба на 9 апреля, выявили 1459 новых случаев.

Исторический максимум был достигнут накануне – за сутки выявили 1175 заражённых. Общее число больных в России достигло 10 131.

Также штаб сообщил о рекордном росте летальных исходов – за прошедшие сутки погибли 13 человек. За всё время эпидемии в России скончались 76 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Напомним, сегодня оперштаб опубликовал список регионов, где выявили новых больных.