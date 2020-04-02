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Самое дешёвое средство для профилактики коронавируса назвал Минздрав

сегодня 21:50

Фото Pixabay

В списке рекомендованных средств профилактики коронавируса оказалась поваренная соль; специалисты заявляют, что она снижает риск заболеть вирусной инфекцией.

Минздрав РФ внёс в список рекомендованных средств для профилактики коронавирусной инфекции соль. Об этом сообщает "РИА-Новости" сегодня, 9 апреля. По данным специалистов, раствор хлорида натрия может значительно снизить риск заражения бактериальными или вирусными инфекциями.

Минздрав сообщает, что для профилактики можно промывать соляным раствором слизистую оболочку носа. Также ведомство внесло в список рекомендованных средств несколько других препаратов: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин в комбинации с гидроксихлорохином и препараты интерферонов.

Между тем в Минздраве напоминают, что необходимо соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом, не прикасаться к лицу грязными руками, носить медицинские маски. Макси, напоминают специалисты, нужно менять каждые два часа.

Напомним, сегодня стало известно о препарате, который может за двое суток помочь в лечении коронавируса.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Минздрав
коронавирус

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