Самоизоляция в Новосибирске продлена до 30 апреля: отмена мероприятий и ограничения для людей и транспорта – полный текст постановления мэра

сегодня 19:18 Поделиться

Фото Дениса Винокурова

В постановления «О дополнительных мерах по защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайной ситуации» и «Об ограничении доступа людей и транспортных средств на территории города Новосибирска» внесены изменения; Сиб.фм публикует полный текст документа.

Мэр Анатолий Локоть подписал постановление «О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска».

Как пояснили в мэрии, документ подготовлен в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Новосибирска, во исполнение Указа президента России «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с Федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением губернатора Новосибирской области «О внесении изменений в отдельные постановления губернатора Новосибирской области».

Согласно постановлению, на территории Новосибирска до 30.04.2020 приостанавливаются все массовые, развлекательные, общественные мероприятия.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендовано приостановить работу торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары; салонов красоты, косметических, СПА-салонов, фитнес-центров, спортивных клубов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки; а также приостановить посещение гражданами ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), аквапарков, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Структурные подразделения мэрии совместно с подведомственными им муниципальными организациями должны организовать дезинфекцию помещений в зданиях, строениях, сооружениях, местах с массовым пребыванием людей, в которых одновременно находится более пятидесяти человек.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям также рекомендовано провести дезинфекционные мероприятия.

Также мэр постановил принять ряд дополнительных мер по ограничению доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, с 20:00 31.03.2020 до 24:00 30.04.2020.

Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

Ограничения также не распространяются на руководителей и сотрудников государственных органов и областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления города Новосибирска, организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством, а также граждан, определённых решением оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции.

Те новосибирцы, на кого не распространяются ограничения, должны иметь при себе служебное удостоверение либо справку, выданную работодателем, свидетельствующую о привлечении их к работе, составленную по форме, установленной губернатором Новосибирской области.

Напомним, 9 апреля в Новосибирске было подтверждено ещё пять случаев коронавирусной инфекции.