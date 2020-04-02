Сбербанк заявил об открытии всех офисов

сегодня 08:18 Поделиться

Фото с сайта "Горобзор"

Сбербанк переводит до 100% своих отделений в обычный режим работы; отделения начнут работать уже сегодня.

Сбербанк сообщил об открытии всех своих офисов. Отделения банка начнут работать в стандартном режиме с 9 апреля. Информация об этом появилась на сайте финансовой организации.

«Качество обслуживания клиентов и их комфорт, тем более в такой непростой период, как сейчас, стоят для нас на первом месте. Учитывая пожелания клиентов и исходя из их интересов, с 9 апреля все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

График работы отделений банка можно уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

Обслуживание юридических лиц также будет осуществляться по стандартному графику. Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 продолжат работу в обычном режиме.

Банк настоятельно рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, избегать наличных расчётов и пользоваться услугами отделений только в крайних случаях.

Напомним, в Кемеровской области губернатор разрешил приступить к работе ломбардам, парикмахерским и маникюрным салонам.