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Семь пациентов умерли от коронавируса в Москве

сегодня 07:16

Фото pixabay.com

Оперативный штаб сообщил о новых летальных исходах от коронавируса в Москве; умерли семь человек.

В Москве умерли ещё семь пациентов, у которых подтвердился коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб.

Умершим было от 46 до 90 лет. Один из пациентов лечился в частной клинике.

По информации оперативного штаба, у умерших пациентов были сопутствующие заболевания, включая сахарный диабет, гипертонию, кардиосклероз, пиелонефрит и атрофию поджелудочной железы, трое также страдали хроническим бронхитом.

С учётом новых случаев, число летальных исходов в столице достигло 38.

На 8 апреля в Москве было подтверждено 5841 случай заболевания COVID-19.

Число больных по всему миру, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, превысило 1,4 миллиона человек, более 86 000 из них скончались.

Напомним, в Новосибирске 8 апреля подтвердили два новых случая заболевания коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Москва
коронавирус
умерли пациенты

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