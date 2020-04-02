«Серые шейки»: новосибирский зоопарк рассказал историю зимовки двух уток

сегодня 20:00 Поделиться

Фото из официальной группы новосибирского зоопарка в соцсети «ВКонтакте»

Две дикие утки перезимовали на Лебедином озере в зоопарке; водоём впервые не покрылся льдом полностью.

Мягкая зима в Новосибирске позволила благополучно перезимовать на Лебедином озере в новосибирском зоопарке двум диким уткам. Точнее, селезням, которые решили не улетать в тёплые края вместе с сородичами. В природе такое встречается, если водоём всю зиму остаётся безо льда. В зоопарке придумали, как продлить безлёдный период на водоёме. А тёплая зима лишь увеличила шансы селезней на выживание.

«В ноябре 2019 года мы рассказывали о том, что установили на нашем озере специальную технику, которая не даёт воде замерзать. По сути, это мотор, который обеспечивает постоянную циркуляцию воды. Так мы продлили период пребывания на озере водоплавающих птиц. Мы были уверены, что, как только ударят сильные морозы, озеро скроется подо льдом, и никакая техника не сможет этому помешать», – поделились сотрудники зоопарка в соцсетях.

Постоянно проживающие на озере пернатые зоопарка на зиму перебрались в тёплые вольеры и там ждали прихода весны, а два отважных селезня кряквы остались довольны полыньёй, которой им хватило для зимовки. Сотрудники зоопарка, конечно, переживали за пернатых и готовы были прийти им на помощь, если морозы скуют водоём. Но этого не потребовалось. Кряквам вполне хватило корма: который им оставляли работники и который можно было отыскать в озере.

Сейчас Лебединое озеро уже освобождается ото льда. И совсем скоро на нём вновь станет шумно от птичьих голосов. Птиц из тёплых вольеров только начинают выводить на улицу. Сегодня, 9 апреля, на улицу переехали венценосные журавли и журавли-красавки.

Напомним, в связи с введённым режимом самоизоляции новосибирский зоопарк не принимает посетителей до 30 апреля.