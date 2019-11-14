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Сибирский Левша попал в Книгу рекордов Гиннесса: его монету признали самой маленькой в мире

вчера 23:41

Фото со страницы ВК Владимира Анискина

Микроминиатюрист из Новосибирска оказался в Книге рекордов Гиннесса; он отчеканил самую маленькую копию монеты в мире.

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин, известный как сибирский Левша, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом мастер рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По его словам, ответ от представителей книги рекордов пришёл сегодня, 9 апреля.

"Просто отличная новость: час назад я получил положительное решение из Книги рекордов Гиннесса! Теперь моя монетка признана самой маленькой копией монет в мире. Радуюсь", — пишет Анискин.

Также мастер заявил, что в ближайшее время планирует отправить монеты в Москву — на продажу.

"Монеты готовы к слабированию. Слаб — небольшой прозрачный пластиковый контейнер, с закрепленной внутри монетой, снабженный небольшим сертификатом. Слабирование будет осуществлено Национальным нумизматическим рестром (г. Москва). Отправка монеток в Москву планируется на следующей неделе. После того как монеты будут заслабированы часть тиража будет выставлен на продажу", — добавил Анискин.

Как ранее сообщал Сиб.фм, микроминиатюрист решил создать самую маленькую копию монеты в ноябре прошлого года. Владимир Анискин работал с золотым червонцем «Сеятель», который является официальным платёжным средством в России. Ему удалось отчеканить "копеечку" диаметром не больше 3 миллиметров.

Напомним, в декабре Владимир Анискин показал процесс создания самой маленькой монеты в мире.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

новосибирск
Владимир Анискин

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