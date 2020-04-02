Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Сидите дома: на детские площадки в Новосибирске ограничили вход

сегодня 10:53

Фото Сиб.фм

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства распространил среди руководителей управляющих организаций города Новосибирска просьбу об ограничении доступа к спортивным и детским площадкам; это связано с распространением эпидемии коронавируса.

Детские и спортивные площадки во дворах многоквартирных жилых домов в Новосибирске огораживают сигнальной лентой. Письмо с просьбой ограничить доступ на детские и спортивные площадки разослал департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства. Информацию об этом сообщила общественная организация «Гражданский патруль» на своей станице в социальной сети «ВКонтакте».

Под постом об этом прикреплён опрос, в котором есть три варианта ответа. Большинство опрошенных выбрали вариант: «Должны дезинфицировать, а не закрывать, прогулки нужны». Второй по популярности ответ: «Выглядит зловеще, но мера полезная».

Однако некоторые управляющие компании не стали ограничивать доступ на детские и спортивные площадки. Так, в одном из дворов на улице Кропоткина подростки играли в футбол на огороженной площадке, а младшие школьники пинали мячик на волейбольном поле. Рядом стояли мамы с колясками.

Напомним, 9 апреля в Кузбассе коронавирус выявили у двоих детей.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

дети
новосибирск
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

88136
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
85720
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
75186
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
74930
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
54603
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
54404
«Штраф бы дали»: новосибирцев возмутили жалобы пассажиров из Таиланда на условия изоляции в санатории
49249
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля