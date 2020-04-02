Сколько будут платить врачам за работу с больными коронавирусом – полный список мер поддержки от президента Путина

сегодня 18:09 Поделиться

Фото kremlin.ru

Президент РФ заявил, что врачам, которые работают с больными коронавирусом, будут выплачивать премии; о том, кому и сколько полагается денег, – в материале Сиб.фм.

Президент России Владимир Путин поручил ввести дополнительные выплаты медицинским работникам, которые помогают больным коронавирусом. Об этом глава государства заявил во время обращения к гражданам перед селекторным совещанием с губернаторами 8 апреля.

Он отметил, что правительство выделило 10 миллиардов рублей на доплаты врачам и медсёстрам. Как заявил Путин, медики будут получать премии в течение трёх месяцев. В список получателей вошли не только врачи. Деньги распределят следующим образом:

врачам, которые работают с больными, – 80 тысяч рублей в месяц;

среднему медперсоналу – 50 тысяч рублей;

младшему медперсоналу – 25 тысяч рублей;

врачам скорой, которые работают с больными коронавирусом, – 50 тысяч рублей;

водителям, фельдшерам и медсёстрам скорой помощи – 25 тысяч рублей

«Такие специалисты находятся на передовой, поэтому будем исходить именно из этой терминологии, из этой ситуации, и будет правильно принять ещё одно решение, а именно: установить для них повышенные страховые гарантии за счёт федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России», – подчеркнул Путин.

Президент заявил, что подобные выплаты медики должны получать без задержек. Более того, в отношении медиков будут работать такие же системы страхования, как с сотрудниками ВС РФ.

Напомним, полный текст обращения Путина доступен в материале Сиб.фм.