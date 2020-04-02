Спрячут, но не погасят: мэрия Новосибирска раскрыла секрет хранения Вечного огня на время ремонта чаши на Монументе славы

сегодня 13:51 Поделиться

Фото Алексея Чистякова

Ремонтные работы продолжаются на Монументе Славы в Новосибирске; в этом году реставрация ждёт чугунную чашу Вечного огня.

На время работ по реставрации чаши на Монументе Славы в Новосибирске, гасить Вечный огонь не будут. Об этом заявил мэр сибирской столицы Анатолий Локоть во время традиционной пресс-конференции.

Градоначальник заверил, что частицу пламени поместят в специальную капсулу и передадут на хранение в помещение поста № 1.

Что касается самой чаши, то работы по восстановлению чугунной конструкции диаметром более 2 метров и массой порядка 2 тонн будут выполнять сотрудники завода «Сиблитмаш». Именно в цехах этого предприятия в своё время и была произведена чаша.

«После того как будет отремонтирована чаша и заменена горелка, огонь вернётся на своё законное место», – объяснил Анатолий Локоть.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 7 ноября в Новосибирске после полугодового перерыва на реконструкцию Монумента Славы был вновь зажжён Вечный огонь. Частицу символа памяти самолётом доставили из Москвы.

Напомним, 7 ноября Сиб.фм опубликовал фоторепортаж с церемонии зажжения Вечного Огня.