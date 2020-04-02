«Лежать в больнице не хочется»: сибирячка откровенно рассказала о поездке в одном поезде с больным коронавирусом и вынужденном карантине после путешествия

сегодня 19:23 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Проводник поезда Ольга Зубатова несколько дней назад вернулась домой из очередного рейса, вот только вместо пары дней отдыха получила двухнедельный карантин; оказалось, в одном поезде с ней ехал заражённый коронавирусом пассажир.

Незапланированный отпуск – так называет вынужденный двухнедельный карантин жительница Новосибирска Ольга Зубатова (фамилия изменена, – ред.) Сидеть дома целых 14 дней ей приходится после недавней рабочей поездки. Проводник поезда вернулась с маршрута Новосибирск – Владивосток – Новосибирск и, уже распаковав дорожную сумку, узнала, что следующий рейс будет нескоро.

«Мне позвонили и сказали, что всю нашу бригаду отправляют на карантин. Выяснилось, что в нашем поезде, ещё по пути во Владивосток, ехал пассажир с коронавирусом. Все мы автоматически оказались в зоне риска», – рассказала женщина.

Сама Ольга в вероятность заболеть не верит.

«Этот человек (правда, мы даже не знаем, мужчина это или женщина) ехал как минимум в трёх вагонах от нас. Так что шанс поймать вирус – минимальный», – объясняет она.

В то же время, говорит, порядок – есть порядок: раз нужно сидеть дома, значит, так тому и быть.

«В принципе, для меня две недели провести дома – не проблема, хотя и скучновато.

Зато я все сериалы посмотрела, позвонила всем подругам и уже дошла до стадии выпечки тортов», – говорит собеседница.

Гораздо тяжелее переносит карантин 15-летняя дочь Ольги.

«Мало того, что с друзьями не может видеться, так ещё и дистанционное обучение с ума нас сводит», – добавят она.

Режим дня в семье «подозреваемых в коронавирусе» – строгий, несмотря на всю «домашнесть». Дважды в сутки нужно измерять температуру и заносить данные в тетрадь, плюс обязательно находиться на связи с медиками.

«Вчера нас навестили и взрослый доктор, и педиатр. Осмотрели, послушали, велели контролировать самочувствие. Хотя никаких анализов не брали. После этого звонили по телефону – спрашивали, всё ли в порядке», – уточнила Ольга.

Проводник признаётся – страха перед коронавирусом у неё нет: кому, шутит, сгореть, тот не утонет.

«Заразиться я не боюсь, но лежать в больнице не хочется. А ещё больше не хочется заразить кого-то, пожилые люди сейчас в зоне риска. Поэтому сидим и не высовываемся. Штрафы нам точно не нужны», – добавляет она.

Действительно, в постановлении об изоляции, которое Ольга Зубатова получила вместе с известием о заражённом пассажире, подробно прописаны все карантинные запреты.

Покидать квартиру нельзя ни под каким предлогом: за нарушение предусмотрено административное наказание.

На домашнем режиме Ольга и её дочь пробудут до 17 апреля. А дальше – в новый рейс.

«Но что-то мне подсказывает, что риск заразиться с каждым днём будет только нарастать. Поэтому сейчас налегаем на витамины, укрепляем иммунитет и нервы», – резюмировала женщина.

Напомним, 9 апреля количество заразившихся коронавирусом жителей Новосибирской области достигло 18 человек.