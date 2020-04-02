У пяти человек подтвердили коронавирус в Новосибирске
Фото Сиб.фм
В Новосибирске зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусом; об этом сообщил Telegram-канал «Коронавирус Новосибирск».
В Новосибирске увеличилось число заболевших коронавирусом. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Коронавирус Новосибирск».
«В Новосибирске ещё у пяти человек диагностирован коронавирус. Все они прилетели из Питера и Москвы», – говорится в сообщении.
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