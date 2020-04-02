У пяти человек подтвердили коронавирус в Новосибирске

сегодня 11:23 Поделиться

Фото Сиб.фм

В Новосибирске зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусом; об этом сообщил Telegram-канал «Коронавирус Новосибирск».

В Новосибирске увеличилось число заболевших коронавирусом. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Коронавирус Новосибирск».

«В Новосибирске ещё у пяти человек диагностирован коронавирус. Все они прилетели из Питера и Москвы», – говорится в сообщении.