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У пяти человек подтвердили коронавирус в Новосибирске

сегодня 11:23

Фото Сиб.фм

В Новосибирске зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусом; об этом сообщил Telegram-канал «Коронавирус Новосибирск».

В Новосибирске увеличилось число заболевших коронавирусом. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Коронавирус Новосибирск».

«В Новосибирске ещё у пяти человек диагностирован коронавирус. Все они прилетели из Питера и Москвы», – говорится в сообщении.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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