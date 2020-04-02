Четверо детей заболели коронавирусом в Республике Тыва: всего подтверждено восемь случаев

сегодня 09:54 Поделиться

Фото со страницы Шолбана Кара-Оола в социальной сети «ВКонтакте»

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-Оол в своём обращении к жителям подтвердил наличие восьми заболевших; все они жители посёлка Ырбан.

В таёжном посёлке Ырбан, расположенном в 250 километрах от столицы Республики Тыва Кызыла введено чрезвычайное положение. Об этом объявил 8 апреля глава субъекта Шолбан Кара-Оол.

«К великому сожалению, подтвердились не самые лучшие ожидания. В ходе расследования эпидемиологи и инфекционисты определили первый круг людей, которые были в непосредственном контакте с жителем Красноярского края», – рассказал глава республики.

Он уточнил, что инфекцию привёз на территорию Республики Тыва служащий государственного ведомства. Житель Красноярска вернулся из Москвы, где был инфицирован. А 21 марта он приехал в село Ырбан Тоджинского района.

Шолбан Кара-Оол отметил, что в селе Ырбан с гостем из Красноярска контактировали 67 человек. Лабораторно было подтверждено, что восемь жителей села болеют коронавирусной инфекцией. Это семья, в которой останавливался гость. Заболели четверо взрослых и четверо детей в возрасте от 8 месяцев до 12 лет.

«Выявленные восемь человек пока не имеют никаких симптомов и других клинических признаков ОРВИ. Хотя уже пошёл 17-й день после контакта с инфицированным», – сказал Шолбан Кара-Оол.

Всего взяты пробы у трёхсот контактировавших. Эти результаты станут известны чуть позже.

Глава Тывы заявил о введении карантина на территории всего Тоджинского района. Дороги, ведущие в район, а также между поселениями будут перекрыты. Въезжать и выезжать будет запрещено всем гражданам.

Напомним, 8 апреля в Новосибирске выявили 13-го больного коронавирусом.