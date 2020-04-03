В Саудовской Аравии коронавирусом заразились сразу 150 принцев

сегодня 07:14 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Сразу 150 членов королевской семьи могут быть заражены коронавирусной инфекцией; один из принцев госпитализирован.

Из 200 наследных принцев Саудовской Аравии у 150 может быть коронавирус. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на свои источники. При этом один из них госпитализирован. Он является губернатором Эр-Рияда.

Источник сообщает, что король Саудовской Аравии находится в самоизоляции. Он уехал на один из островов в Красном море. Наследный принц Мухаммад ибн Салман также ушел на карантин, так же как и министры королевства. В элитной больнице для членов королевской семьи подготовили 500 коек.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru всего на 9 апреля в Саудовской Аравии зарегистрировано 3287 случаев коронавируса. 44 человека умерли, а 666 выздоровели.

Напомним, 9 апреля в Таиланде выявили женщину, заболевшую коронавирусом во второй раз.