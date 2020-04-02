В США за сутки от коронавируса погибли почти 2 тысячи человек: последние новости о распространении COVID-19 в мире

сегодня 14:58 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com и минздрава НСО

США второй день подряд бьют рекорды по числу смертей от коронавируса; в Италии эпидемия, наоборот, пошла на спад.

По всему миру число заражённых коронавирусом приближается к 1,5 миллиона человек. По данным университета Джона Хопкинса на утро 9 апреля, в США за сутки скончались от коронавируса более 1,9 тысячи человек, это самое большое число умерших в стране за всё время.

Уже второй день подряд в американском минздраве фиксируют рекордные цифры летальных исходов.

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Число жертв COVID-19 в США составляет 14 817 человек, в Испании скончались 14 792.

Эпицентром распространения заболевания в Америке стал Нью-Йорк, где коронавирус унёс жизни уже почти трёх тысяч человек. Ситуация настолько серьёзная, что в городе задумались о массовых захоронениях жертв коронавируса в парках.

Всего в США зафиксировано 430 376 случаев заражения коронавирусом. По оценкам экспертов, масштабы эпидемии в Штатах могли бы быть меньше, если бы к угрозе распространения коронавируса в стране изначально отнеслись более серьёзно. По оценкам некоторых американских экспертов, Вашингтон потерял 6 недель. Можно было подготовить тесты, маски, защитные костюмы для медиков, запастись аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Этого не сделали.

Больше всего жертв коронавируса зафиксировано в Италии – 17 669 человек

Эксперты назвали несколько причин высокой смертности в этой стране. Во-первых, в Италии очень много пожилых и слабых здоровьем пациентов. Если средний возраст итальянских пациентов, у которых подтверждён коронавирус, составляет 63 года, то в Германии – 45 лет. Вторая возможная причина – повышенное употребление в Италии антибиотиков. Эти препараты не действуют на вирусы, но способствуют появлению резистентных инфекций, которые могут сильно осложнить состояние тяжелобольных.

Ещё одной возможной причиной, по мнению экспертов, могут быть особенности выявления коронавирусной инфекции в этой стране.

C развитием эпидемии Италия изменила стратегию тестирования. Так, после выявления локальной вспышки инфекции в Ломбардии его делали всем лицам, вступавшим в контакт с инфицированными. Однако в дальнейшем из-за роста числа заражённых и нехватки материалов было принято решение тестировать на коронавирус только людей с тяжёлыми симптомами и граждан, входящих в группу риска.

В то же время есть и хорошие новости – эпидемия коронавируса в Италии пошла на спад.

Более двух тысяч человек за сутки объявлены выздоровевшими от коронавируса, что стало высоким показателем за всё время эпидемии.

Накануне сообщалось о рекордно малом числе новых случаев заражения – их оказалось 880. На прошлой неделе рост новых случаев не опускался ниже 2,9 тысячи за сутки.

По данным на 9 апреля, за всё время заболевания в Италии было зафиксировано в общей сложности 139 422 случаев заражения коронавирусом.

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По последним данным, в стране выявлено 8 672 зараженных коронавирусом (прирост за сутки 1175), выздоровели 580 (прирост 86), скончались 63 (прирост 5).

Всего, по данным на утро 9 апреля, в мире подтверждено 1 484 811 случаев заражения коронавирусом. Более 88,5 тысячи пациентов скончались.

Напомним, в начале апреля эксперт рассказал о новых осложнениях, которые может вызвать коронавирус в организме человека.