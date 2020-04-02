Власти Новосибирской области оценили работу управляющих компаний в период противодействия коронавирусу

сегодня 16:57 Поделиться

Фото с сайта правительства НСО

Управляющие компании проводят санобработку в многоэтажках; новосибирцы могут оплатить коммунальные услуги дистанционно.

Управляющие компании начали проводить санобработку в многоквартирных домах и активизировали дистанционную работу с собственниками. Специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области 9 апреля ознакомились с работой УК региона в условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Важность проведения мероприятий по санитарной обработке общего имущества домов и налаживания системы дистанционного взаимодействия с жителями 7 апреля на ВКС с крупнейшими УК региона подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

В частности, он отметил, что министерство ЖКХ находится на связи с управляющими организациями региона по основным вопросам, в числе которых дистанционное взаимодействие с гражданами, информирование управляющих компаний об изменениях в сфере оплаты услуг ЖКХ и работы отрасли в целом, рекомендации по санитарной обработке.

«Управляющим организациям рекомендовано обеспечить связь с жителями, работу телефонов диспетчеров для приёма жалоб и предложений граждан, предоставления разъяснений. Очень важно информировать жителей о возможностях использования электронных сервисов для дистанционной оплаты ЖКУ, направления жалоб и обращений по вопросам управления домом, подачи показаний приборов учета и оплаты услуг. И, конечно, необходимо обеспечить санитарную обработку помещений в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, министерства ЖКХиЭ региона, а также соблюдать другие меры предосторожности – дистанция 1,5 метра, использование работниками масок и перчаток», – подчеркнул Денис Архипов.

Одним из показательных примеров работы в период противодействия коронавирусу является деятельность УК «ПД-Восток», организовавшей регулярную санитарную обработку мест общего пользования в многоквартирных домах.

Как прокомментировал в ходе выездного мероприятия заместитель начальника управления жилищной политики и развития жилищно-коммунального хозяйства регионального министерства ЖКХ Евгений Колотов, министерством разработаны и адресно направлены в УК региона рекомендации по санобработке, подготовленные на основании соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора.

«Управляющим организациям рекомендовано обрабатывать с использованием хлорсодержащих и спиртосодержащих средств все места общего пользования – это все поверхности, с которыми в МКД люди соприкасаются в быту ежедневно: контактные поверхности входных групп подъездов, дверные ручки, холлы первых этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки пользования, перила. По вопросам санобработки мест общего пользования МКД жители могут обратиться в свои управляющие организации. Также в адрес УК региона направлены рекомендации по использованию дистанционных способов оплаты услуг ЖКХ и решения всех текущих вопросов. Одной из наиболее удобных онлайн-платформ является система ГИС ЖКХ», – прокомментировал Евгений Колотов.

В министерстве подчеркнули, что с помощью ГИС ЖКХ жители могут дистанционно в своём личном кабинете получать всю контактную информацию об организациях сферы жилищно-коммунального хозяйства, давать показания приборов учёта и оплачивать услуги ЖКХ. Кроме того, граждане могут дистанционно направлять жалобы и обращения по вопросам управления домом, начислений за услуги ЖКХ, их качества и объёмов в организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, ресурсоснабжающие организации, государственную жилищную инспекцию Новосибирской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, органы местного самоуправления. Также при помощи ГИС ЖКХ жители могут знакомиться с протоколами общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и участвовать в голосованиях.

Подробные инструкции о работе в системе ГИС ЖКХ размещены на сайте www.dom.gosuslugi.ru.

Напомним, по данным на 9 апреля, за сутки коронавирусом в Новосибирске заразились ещё пять человек.