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Водительских прав не лишили: суд отправил под домашний арест водителя, который насмерть сбил журналиста Антона Лучанского

сегодня 15:33

Фото со страницы Антона Веселова в социальной сети Facebook

Водитель «Мерседеса», который насмерть сбил новосибирского журналиста, отправился под домашний арест; такое решение принял суд.

В Новосибирске продолжается расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП в Калининском районе Новосибирска. Под колёсами «Мерседеса» погиб известный новосибирский журналист и телеведущий Антон Лучанский.

Суд избрал для водителя дорогой иномарки меру пресечения в виде домашнего ареста. Водительских прав мужчина пока не лишён.

В ходе расследования уголовного дела назначена техническая экспертиза автомобиля.

Следователи устанавливают все обстоятельства смертельной аварии, в том числе скорость, с которой двигался «Мерседес», и соблюдение правил дорожного движения. Как сообщают очевидцы, иномарка летела на красный свет.

Напомним, Антон Лучанский погиб 30 марта, когда выходил из трамвая на остановке «Стадион Сибирь».

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

ДТП
суд
уголовное дело
Антон Лучанский
погиб журналист

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