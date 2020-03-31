Водительских прав не лишили: суд отправил под домашний арест водителя, который насмерть сбил журналиста Антона Лучанского
Фото со страницы Антона Веселова в социальной сети Facebook
Водитель «Мерседеса», который насмерть сбил новосибирского журналиста, отправился под домашний арест; такое решение принял суд.
В Новосибирске продолжается расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП в Калининском районе Новосибирска. Под колёсами «Мерседеса» погиб известный новосибирский журналист и телеведущий Антон Лучанский.
Суд избрал для водителя дорогой иномарки меру пресечения в виде домашнего ареста. Водительских прав мужчина пока не лишён.
В ходе расследования уголовного дела назначена техническая экспертиза автомобиля.
Следователи устанавливают все обстоятельства смертельной аварии, в том числе скорость, с которой двигался «Мерседес», и соблюдение правил дорожного движения. Как сообщают очевидцы, иномарка летела на красный свет.
Напомним, Антон Лучанский погиб 30 марта, когда выходил из трамвая на остановке «Стадион Сибирь».
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