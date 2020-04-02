Волонтёры в Новосибирской области будут помогать населению и врачам до спада пандемии

сегодня 13:52 Поделиться

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

Ежедневно в волонтёрском центре «Единой России» работают волонтёры и администратор, которые обзванивают граждан из группы риска; наиболее частые обращения от новосибирцев связаны с покупкой продуктов питания и лекарств в аптеке.

С начала работы волонтёрского центра сотрудники колл-центра обзвонили больше 400 человек. Из их числа попросили помощи больше 70 человек. На телефон горячей линии волонтёрского центра поступило больше 40 входящих звонков с просьбой о помощи.

«Единая Россия» продолжит оказывать необходимую поддержку гражданам во всех регионах страны до тех пор, пока пандемия не пойдёт на спад. Об этом председатель партии Дмитрий Медведев заявил на онлайн-совещании с представителями региональных волонтёрских центров партии по борьбе с распространением коронавируса.

О том, как в Новосибирске действует волонтёрский центр «Единой России», открытый 26 марта, рассказал первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, первый заместитель секретаря Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панфёров.

«Мы делаем всё возможное, чтобы обезопасить людей, которые входят в группу риска по коронавирусу, и оказываем им помощь, чтобы они не нарушали условия самоизоляции, – заявил законодатель. – Сотрудники волонтёрского центра принимают звонки на горячую линию и сами обзванивают пожилых, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, людей с хроническими заболеваниями. В основном им требуется купить продукты, лекарства, вынести мусор, выгулять домашних животных. Волонтёры даже предложили поддержать инициативу о скидках на продукты для тех, кто находится в самоизоляции. Кроме того, на базе центра можно получить юридическую консультацию по телефону для предпринимателей малого и среднего бизнеса. А для врачей, которые сейчас на страже безопасности всего региона, по инициативе «Единой России» организовано такси, чтобы они могли оперативно приехать к тем, кто находится в самоизоляции».

Андрей Панфёров также отметил, что депутаты и представители бизнеса тоже работают в волонтёрском режиме, и помогают тем, кому сейчас сложнее всего.

«Они формируют бесплатные продуктовые наборы (овощи, крупы, фрукты) для малоимущих, привозят бутилированную воду. Например, жителям своего избирательного округа помогает и областной депутат-единоросс Глеб Поповцев. Сельхозпредприятие, которым он руководит, направляет нуждающимся мешки с картофелем. Другие поставляют средства защиты – закупают медицинские маски для работников детсада. Можно отметить акцию депутата Николая Мочалина, усилиями которого направлено в социальные учреждения Дзержинского района Новосибирска более четырех тысяч масок. Уже есть пример, когда местные жители сами проявляют инициативу – шьют многоразовые маски и раздают бесплатно. На днях одна предпринимательница решила отблагодарить врачей инфекционной больницы – подарила им цветы из своего магазина. Нам помогают сотни добровольцев – от студентов до бизнесменов, потому что все понимают, что только общими усилиями мы сможем сдержать распространения инфекции», — сказал Андрей Панфёров.

Куда звонить?

«Горячая линия» волонтёрского центра «Единой России» работает ежедневно с 8:00 до 20:00: 8 800 222-74-54.

Напомним, 7 апреля депутат Законодательного собрания Новосибирской области Илья Поляков передал маски и перчатки в поликлинику № 27.