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Эксперты рассказали, как не принести коронавирус домой на подошве обуви

сегодня 18:31

Фото с сайта pixabay.com

Коронавирус можно занести домой на подошве обуви; чтобы не подхватить заразу от сапог и ботинок, их советуют оставлять в одном и том же месте.

Коварный вирус может проникнуть в квартиру и дойти до её жильцов через обувь, если её не снять сразу же по возвращении домой. Об этом заявили эксперты в выпуске программы How Clean Is Your House.

Для выхода на улицу во время пандемии коронавируса врач скорой помощи Джавид Абдельмонейм и вирусолог Лиза Кросс порекомендовали выбрать только одну пару обуви.

Кроме того, эксперты посоветовали оставлять обувь в одном и том же месте в прихожей, причём вне жилого пространства. «Как только вы заходите в дом, немедленно разувайтесь. Большинство пар обуви имеет резиновую подошву без пор, на которой вирус способен прожить до пяти дней», – пояснили специалисты.

Помимо этого по возвращении домой эксперты призывают снимать всю уличную одежду и отправлять её в стирку.

Как пояснила главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва, одежда также может быть источником заражения коронавирусной инфекцией. Вирус может жить на поверхности ткани до 24 часов.

Напомним, по данным на 10 апреля коронавирусом в России заразились почти 12 тысяч человек.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

обувь
коронавирус

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