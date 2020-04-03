5 главных тем из выступления губернатора Новосибирской области о ситуации с коронавирусом 10 апреля

сегодня 18:58 Поделиться

Фото правительства НСО

Губернатор Новосибирской области не отменил в регионе режим самоизоляции; школьники могут выйти на учёбу.

Продление режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Новосибирской области не будет снят до 30 апреля. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. На работу могут выходить только сотрудники тех предприятий, которые включены в список региона: это прежде всего промышленность и строительная отрасль.

Возобновление занятий в школах

Школьникам разрешили снова сесть за парты. Но это не касается Новосибирска, Бердска, Искитима и Оби.

В районах области образовательным учреждениям разрешили вернуться к привычному графику занятий.

При этом власти должны постоянно мониторить ситуацию с коронавирусом.

Штрафы за прогулки по улице

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время брифинга 10 апреля ответил на вопрос, кого будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции. По словам главы региона, штрафы не обойдут никого из нарушителей, однако некоторые группы граждан в большей степени вероятности могут быть наказаны.

«В первую очередь следят за теми, кто должен находиться на карантине по предписанию врачей. Сотрудники полиции на улице реагируют на массовые скопления людей. Оштрафовать могут любого нарушителя режима самоизоляции», – заявил Травников

Работа храмов в Вербное воскресенье и на Пасху

Храмы и церкви Новосибирска и области будут работать во все ближайшие православные праздники.

Тем не менее, Андрей Травников призвал православных верующих Новосибирска воздержаться от похода в церкви и прислушайтесь к патриарху, который попросил не ходить в церкви, а молиться дома

Губернатор Новосибирской области обратился к верующим с просьбой воздержаться от похода в храмы на православные праздники, а также от посещения кладбищ.

«Призываю молиться дома», – обратился к верующим глава Новосибирской области.

Поддержка бизнеса

Губернатор заявил, что в регионе разрабатываются меры поддержки бизнеса.

«Понимаю, что больше всех пострадали предприятия питания. Им в первую очередь и будем помогать», – сказал Андрей Травников.

О подготовке соответствующих документов будет сообщено дополнительно.