Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Банк «Левобережный» поддержит малый бизнес беспроцентными кредитами

сегодня 09:01

Фото предоставлено Банком «Левобережный»

Заёмные средства можно будет направить на выплату заработной платы сотрудникам предприятий наиболее чувствительных к кризису отраслей.

Банк включён в список участников Программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса под 0 %, которая реализуется совместно с Банком России, Минэкономразвития и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. В Программе участвуют только банки с высоким кредитным рейтингом не ниже «А-», активно работающие с МСБ.

На поддержку банка в рамках данной Программы могут рассчитывать малые и микропредприятия, включённые в Единый реестр МСП, имеющие активный зарплатный проект в Банке «Левобережный», не находящиеся в стадии банкротства и осуществляющие деятельность в наиболее чувствительных к кризису отраслях, обозначенных в постановлении правительства РФ № 434 от 03.04.2020 г.:

  • перевозки,
  • культура,
  • спорт,
  • туризм,
  • гостиничный бизнес,
  • общественное питание,
  • образование,
  • организация мероприятий,
  • бытовые услуги.

По закону к субъектам малого бизнеса относятся компании с годовым доходом до 800 миллионов рублей и численностью сотрудников до 100 человек. К микропредприятиям – компании с доходом до 120 млн рублей в год и штатом работников до 15 человек.

Клиенты, оказавшиеся в сложной ситуации и соответствующие данным параметрам, смогут оформить в Банке «Левобережный» кредит для выплаты заработной платы сотрудникам по льготной ставке 0 %, которая будет действовать в течении шести месяцев.

Напомним, 31 марта Банк «Левобережный» вошёл в топ-30 банков России по ипотечному кредитованию.

Автор:
Антон Яковлев

Теги

экономика
новосибирск
Левобережный

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

83097
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
63552
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
60299
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
48699
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
40547
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
29226
«Из-за таких весь этот дефицит»: в Новосибирске массово скупают медицинские маски
28439
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии