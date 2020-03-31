Банк «Левобережный» поддержит малый бизнес беспроцентными кредитами

сегодня 09:01 Поделиться

Фото предоставлено Банком «Левобережный»

Заёмные средства можно будет направить на выплату заработной платы сотрудникам предприятий наиболее чувствительных к кризису отраслей.

Банк включён в список участников Программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса под 0 %, которая реализуется совместно с Банком России, Минэкономразвития и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. В Программе участвуют только банки с высоким кредитным рейтингом не ниже «А-», активно работающие с МСБ.

На поддержку банка в рамках данной Программы могут рассчитывать малые и микропредприятия, включённые в Единый реестр МСП, имеющие активный зарплатный проект в Банке «Левобережный», не находящиеся в стадии банкротства и осуществляющие деятельность в наиболее чувствительных к кризису отраслях, обозначенных в постановлении правительства РФ № 434 от 03.04.2020 г.:

перевозки,

культура,

спорт,

туризм,

гостиничный бизнес,

общественное питание,

образование,

организация мероприятий,

бытовые услуги.

По закону к субъектам малого бизнеса относятся компании с годовым доходом до 800 миллионов рублей и численностью сотрудников до 100 человек. К микропредприятиям – компании с доходом до 120 млн рублей в год и штатом работников до 15 человек.

Клиенты, оказавшиеся в сложной ситуации и соответствующие данным параметрам, смогут оформить в Банке «Левобережный» кредит для выплаты заработной платы сотрудникам по льготной ставке 0 %, которая будет действовать в течении шести месяцев.

Напомним, 31 марта Банк «Левобережный» вошёл в топ-30 банков России по ипотечному кредитованию.