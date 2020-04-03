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Банк УРАЛСИБ увеличил объём ипотечного кредитования в 1,9 раза по итогам 1 квартала 2020 года

сегодня 11:46

Фото Банка УРАЛСИБ

Банк УРАЛСИБ по итогам первого квартала 2020 года увеличил объёмы ипотечного кредитования в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; за первые три месяца 2020 года было выдано более 3,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 10 миллиардов рублей.

В том числе объём кредитов, выданных на покупку вторичного жилья, вырос в 1,7 раза, первичного – в 1,6 раза, на рефинансирование ипотечных кредитов – более чем в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Средний размер выданного кредита увеличился за это время почти в 1,3 раза.

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам несколько программ ипотечного кредитования. На выбор доступны программы на приобретение готового и строящегося жилья, а также рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков и программа «Лёгкий старт» (прежнее название – «Ипотечные каникулы»). Действует программа ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Кроме того, клиенты Банка УРАЛСИБ могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8 800 250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Напомним, 7 апреля Банк УРАЛСИБ объявил о мерах поддержки малого бизнеса.

Автор:
Антон Яковлев

Теги

экономика
ипотека
Банк УРАЛСИБ

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