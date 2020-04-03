Бесплатное питание для школьников на время дистанционного обучения: детей в Новосибирске обделили едой

сегодня 15:13 Поделиться

Фото ОК.ру

В Новосибирске школьникам из малообеспеченных и многодетных семей не выдают продуктовые наборы на период дистанционного обучения; в мэрии Новосибирска считают – не положено.

Новосибирских школьников обделили едой. В городе ни одна семья из категории многодетных или малообеспеченных не получила питание на школьников, которые ушли на дистанционное обучение.

«Мы читаем в новостях, в Москве дают, в Омске, в других регионах. А у нас просто тишина. Ни классные руководители ничего не знают, ни в отделах образования», – рассказала Сиб.фм многодетная мама Алина Надбаева.

Алина воспитывает четверых детей. Двое из них – школьники. Когда образовательные учреждения были открыты, дети получали бесплатные горячие обеды, и мама была спокойна. Теперь мальчишки на дистанционном обучении. Траты семейного бюджета существенно выросли.

«Я не понимаю, чем новосибирские дети хуже московских? Почему где-то дают питание, а у нас – нет?» – возмущается Алина.

Сиб.фм задал вопросы мэрии Новосибирска. Оказалось, город уверен, что питание школьникам, которые не приходят в образовательные учреждения, – не положено.

«Питание на льготных условиях и бесплатное питание предоставляется по месту обучения в дни фактического посещения образовательной организации обучающимся.

Иной порядок обеспечения питанием на льготных условиях действующими нормативными актами не предусмотрен», – сообщили в департаменте образования мэрии Новосибирска.

Сиб.фм проанализировал, в каких регионах России нашли возможность заменить горячее школьное питание сухими пайками и что в них входит.

В Москве родителям предлагают на выбор два варианта замены горячего питания.

В первый набор входят: 2 коробки молока по 1 литру, 2 килограмма муки, пачка сухого завтрака 450 граммов, 4 банки рыбных консервов 240 граммов, 1 литр подсолнечного масла, пачка соленых палочек 150 граммов, 2 шоколадные плитки, пачка растворимого какао 250 граммов, 2 пачки черного чая по 25 пакетиков.

Набор № 2 включает в себя 2 литра молока, по пачке гречки и манки, 2 пакета риса, 3 пакетика арахиса, пачку макарон, по банке сгущенки и консервированной кукурузы, пакет сахара, 2 литра сока.

В Ярославской области в набор входят рис, гречка, растительное масло, тушёная говядина, чай, сахарный песок и печенье.

В Санкт-Петербурге на выбор предлагают три варианта наборов питания.

В набор № 1 вошли: 2,7 килограмма крупы (гречка, рис), рыбные консервы 490 граммов, 2 упаковки чая по 25 пакетиков, 2 литра сока, 300 г печенья, вафель или пряников, 255 граммов молочного шоколада, 900 граммов макарон, 2 литра молока, 600 граммов сгущенки, джема или варенья, 1,8 килограмма подсолнечного масла, 1 килограмм сахара.

Продуктовый набор № 2: 900 граммов гречки или риса, 300 граммов сгущёнки, джема или варенья, 450 граммов макарон, упаковка чая 25 пакетиков, 85 граммов молочного шоколада, 1 килограмм сахара, 200 граммов печенья, вафель или пряников.

Третий набор: 1,8 килограмма гречки или риса, банку рыбных консервов 245 граммов, 2 упаковки чая по 25 пакетиков, 1 литр сока, 300 граммов печенья, вафель или пряников, 170 граммов молочного шоколада, 900 граммов макарон, 1 литр молока, 600 граммов сгущенки, джема или варенья, 900 граммов подсолнечного масла, 1 килограмм сахара.

В Тюмени малоимущим выдали масло сливочное, сыр, колбасу «Деревенскую», сгущёнку и яблоки. Не роскошно, но хоть так.

В соседнем с Новосибирском Омске тоже выдают сухие пайки. В них входят пачка риса и гречки 0,8 килограмма, 1 килограмм макарон, 1 килограмм сахара, 2 килограмма муки, банка супа 0,5 литра, 1 литр подсолнечного масла, пачка чая 25 пакетиков, упаковка пряников, пачка вафель, 2 упаковки печенья.

Кроме того, родителям омских школьников, имеющим право на бесплатное питание, предложили альтернативу – денежные выплаты на сумму стоимости продуктового набора.

Не исключено, что власти Новосибирска тоже подумают о многодетных и малообеспеченных. На запрос Сиб.фм в мэрии Новосибирска ответили, что обратились в правительство региона.

«Департамент образования мэрии города Новосибирска направил письмо в адрес минобразования Новосибирской области о предоставлении разъяснений по вопросу возможного обеспечения продуктовыми наборами указанной категории обучающихся в период введения мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на примере введения подобных мер поддержки в других регионах», – сообщили в мэрии.

Напомним, власти Новосибирской области взяли на контроль дистанционное обучение школьников.