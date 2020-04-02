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"Блин горелый!": новосибирцев восхитила полная Луна в небе над Новосибирском

сегодня 01:51

Фото Дениса Винокурова

Фотограф из Новосибирска запечатлел полнолуние; местных жителей кадры спутника Земли привели в восторг.

Жителей Новосибирска восхитили кадры полной Луны в ночном небе. Снимок опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" внештатный фотограф Сиб.фм Денис Винокуров.

"Сегодня ночью, где то около полуночи, "застрелил" луну", — описывает свою работу фотограф.

Под постом Дениса Винокурова собрались восхищённые комментаторы — их удивил вид спутника Земли.

"Что же такая красивая она";

"Шикарно";

"Блин горелый, какая ж красота";

"Хороший застрел", — комментируют новосибирцы.

Другие не забыли про введённый всеобщий режим самоизоляции из-за коронавируса — они заметили, что на Луне не видно никаких следов жизни.

"Вроде никого. Наверное, на обратной стороне", — пишет комментатор.

"Самоизолировались!", — отвечает ему автор фотографии.

Напомним, на прошлой неделе Сиб.фм опубликовал 15 завораживающих фото опустевшего Новосибирска.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

фотография
новосибирск

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