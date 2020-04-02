"Блин горелый!": новосибирцев восхитила полная Луна в небе над Новосибирском
Фото Дениса Винокурова
Фотограф из Новосибирска запечатлел полнолуние; местных жителей кадры спутника Земли привели в восторг.
Жителей Новосибирска восхитили кадры полной Луны в ночном небе. Снимок опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" внештатный фотограф Сиб.фм Денис Винокуров.
"Сегодня ночью, где то около полуночи, "застрелил" луну", — описывает свою работу фотограф.
Под постом Дениса Винокурова собрались восхищённые комментаторы — их удивил вид спутника Земли.
"Что же такая красивая она";
"Шикарно";
"Блин горелый, какая ж красота";
"Хороший застрел", — комментируют новосибирцы.
Другие не забыли про введённый всеобщий режим самоизоляции из-за коронавируса — они заметили, что на Луне не видно никаких следов жизни.
"Вроде никого. Наверное, на обратной стороне", — пишет комментатор.
"Самоизолировались!", — отвечает ему автор фотографии.
Напомним, на прошлой неделе Сиб.фм опубликовал 15 завораживающих фото опустевшего Новосибирска.
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