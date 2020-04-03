Более 30 стран попросили у России аппараты ИВЛ

сегодня 21:46 Поделиться

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В минпромторге считают, что это шанс страны выйти на международный рынок медицинского оборудования; список желающих стран не уточняется.

Заместитель главы минпромторга Олег Бочаров сообщил, что более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких. Предприятия сегодня наращивают выпуск медицинской техники ударными темпами: планируется увеличение в 8 раз — в апреле, в 25 раз — в мае, в 30 раз — в июне. К концу апреля в стране должны произвести минимум 500 аппаратов ИВЛ, а в мае уже 2,5 тысячи.

«Мы хотим использовать эту ситуацию для того, чтобы выйти на международные рынки. Мы считаем, что у нас есть все для того, чтобы сконцентрировать наши мощности, потенциал — не только в области аппаратов ИВЛ, но и в производстве других сложных медицинских приборов — и до конца года создать специальную программу», — цитирует Бочарова РИА Новости.

На сегодняшний день количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,5 человек. Практически не осталось стран, где бы не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. У возрастной категории старше 65 лет заболевание протекает очень тяжело, редко обходится без реанимации с аппаратами ИВЛ. В этой же категории и самая высокая смертность от последствий коронавируса.

Напомним, ранее министра промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал на совещании с президентом о дефиците защитных медицинских костюмов и аппаратов ИВЛ.