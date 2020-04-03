Больше 100 тысяч человек в Новосибирске начали работать во время режима самоизоляции – губернатор Травников

сегодня 18:20 Поделиться

Фото правительства НСО

В Новосибирске работу возобновили больше 2 тысяч организаций; на работу вышли тысячи человек.

В Новосибирске начали работать больше 100 тысяч человек во время режима самоизоляции. Об этом во время брифинга 10 апреля сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, работу возобновили уже больше 2 тысяч предприятий.

Ранее, 6 апреля, Травников подписал указ о разрешении на возобновление работы строительных и промышленных организаций. Сейчас в Новосибирске действует режим самоизоляции – он продлён до 30 апреля.