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Борьба с коронавирусом: учёные из Новосибирска отправили предложения в правительство России

сегодня 11:02

Фото с сайта СО РАН

Учёные Сибирского отделения СО РАН направили свои предложения по борьбе с коронавирусной инфекцией в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина; проекты разработала группа медиков и бизнесменов.

Сибирская наука и бизнес, работающий в медицине, готовы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя СО РАН Валентина Пармона.

По его словам, при Сибирском отделении РАН в конце марта была создана рабочая группа. Научные инновационные продукты были представлены на её заседании. При этом одобренные проекты должны быть направлены в федеральные органы власти для рассмотрения возможности их поддержки.

Валентин Пармон отметил, что предложений набралось на толстый том. Все они уже оправлены в правительство России на рассмотрение. Это проекты не только научные, но и бизнеса, который работает в области медицины. Разработки можно достаточно быстро внедрить и начать использовать.

Напомним, 7 апреля вирусолог из Новосибирска Сергей Нетёсов рассказал, для чего ввели режим самоизоляции.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

учёные
новосибирск
коронавирус

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