Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Будут ли работать храмы и церкви на Пасху-2020: заявление митрополии и властей

сегодня 14:17

Фото с сайта wikipedia.org

Храмы и церкви не закроют для посещения на Пасху; прихожан просят соблюдать санитарные нормы.

Сегодня стало известно, что храмы и церкви в Новосибирской области не закроют свои двери в день празднования Пасхи. Об этом сообщили губернатор Новосибирской области и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Как говорится в обращении к верующим, чинить препятствия для посещения храмов и церквей никто не будет. Пасхальная служба состоится.

Однако всех верующих, кто планирует прийти в храм, просят соблюдать всех санитарные нормы.

«Если же вы, несмотря на все наши предупреждения, имеете желание посетить храмы, то это необходимо сделать с соблюдением всех санитарных противоэпидемиологических норм», – говорится в обращении.

К санитарным нормам относятся режим полной самоизоляции, ношение масок в общественных местах и соблюдение социального дистанцирования – не ближе 1,5 метра друг от друга.

Напомним, из-за коронавируса в Омске ограничили доступ на кладбища на Родительский день.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

РПЦ
пасха
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

86193
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
75677
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
57357
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
49388
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля
47071
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
45526
Убрать из эфира рекламу деликатесов: ЛДПР предложила телеканалам пересмотреть наполнение рекламных блоков на время самоизоляции
45338
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции