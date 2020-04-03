Будут ли работать храмы и церкви на Пасху-2020: заявление митрополии и властей

сегодня 14:17 Поделиться

Фото с сайта wikipedia.org

Храмы и церкви не закроют для посещения на Пасху; прихожан просят соблюдать санитарные нормы.

Сегодня стало известно, что храмы и церкви в Новосибирской области не закроют свои двери в день празднования Пасхи. Об этом сообщили губернатор Новосибирской области и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Как говорится в обращении к верующим, чинить препятствия для посещения храмов и церквей никто не будет. Пасхальная служба состоится.

Однако всех верующих, кто планирует прийти в храм, просят соблюдать всех санитарные нормы.

«Если же вы, несмотря на все наши предупреждения, имеете желание посетить храмы, то это необходимо сделать с соблюдением всех санитарных противоэпидемиологических норм», – говорится в обращении.

К санитарным нормам относятся режим полной самоизоляции, ношение масок в общественных местах и соблюдение социального дистанцирования – не ближе 1,5 метра друг от друга.

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