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Был носителем сразу двух штаммов коронавируса: в Иркутске раскрыли подробности смерти первого пациента

сегодня 12:03

Фото с сайта pixabay.com

Первый умерший от коронавируса пациент в Иркутске был носителем сразу двух штаммов; он контактировал сразу с двумя заражёнными.

В минздраве Иркутской области рассказали, что первый умерший от коронавируса пациент – 62-летний мужчина – был в контакте сразу с двумя заражёнными инфекцией. И стал носителем двух штаммов заболевания.

Как сообщила руководитель минздрава Наталия Ледяева, мужчина переносил болезнь очень тяжело. Скончался он 6 апреля. 8 апреля в Иркутске была зарегистрирована вторая смерть. Умер 88-летний пациент, у которого были тяжёлые заболевания. В Иркутской областной инфекционной больнице продолжает лечение от коронавируса его супруга 82 лет, женщина находится в тяжёлом состоянии, 10 апреля она переведена на аппарат ИВЛ, до этого была на кислородной поддержке, сообщает издание «Иркутск сегодня».

Напомним, в Новосибирске сегодня выявили три новых случая заражения коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Иркутская область
коронавирус

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