Главную опасность коронавируса назвала врач из Новосибирска: симптом не видно даже на рентгене

сегодня 12:57 Поделиться

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Главным и самым опасным осложнением при коронавирусе является пневмония; заболевание развивается молниеносно.

Молниеносно развивающаяся пневмония является основным типом осложнений у заразившихся коронавирусом пациентов. В этом течение болезни сходно с тяжёлыми формами гриппа, рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

«На мой взгляд, грипп и коронавирусная инфекция сходны в проявлении тяжёлых форм заболевания. И главная опасность заключается в том, что развитие пневмонии происходит молниеносно. Иногда поражения ещё даже не видно на рентгеновском снимке пневмонию, а врач слышит ухом», – объяснил медик.

По её словам, как в случае с гриппом, так и в ситуации с коронавирусом присутствует одинаковая настороженность как по возможному развитию осложнений, так и по оперативности начала терапии при тяжёлых состояниях больных.

«И ещё момент: если грипп может вызывать у пациента различные осложнения, то коронавирус пока только пневмонию», – добавила Позднякова.

Напомним, 10 апреля главный инфекционист региона не исключила, что дальневосточные регионы страны могли уже выработать иммунитет к коронавирусу.