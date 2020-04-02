Дорогу к ЛДС в Новосибирске построит местная компания: мэрия определилась с подрядчиком контракта на 455 миллионов

сегодня 13:59 Поделиться

Фото Сергея Кудрина/2ГИС

По итогам электронного аукциона стало известно, кто будет строить автомобильную дорогу к Многофункциональной ледовой арене; всего в торгах участвовали три организации.

Автодороги по дамбе Октябрьского моста реконструируют, а от площади Лыщинского до пляжа «Наутилиус» построят специалисты ООО «СК "Градопроект"». Эта компания выиграла электронный аукцион. Всего в нём принимали участие три организации. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Торги проводило МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений». Всего на торги поступило три заявки от ООО СК «Градопроект»; ОАО «Новосибирскавтодор»; ООО «Сибстройпроект». Все участники обладают достаточной квалификацией, необходимой для выполнения данного вида и объёма работ.

Никто из участников не пожелал снизить стоимость работ. Поэтому по правилам аукцион признан несостоявшимся, но участник, направивший первым свою заявку, был признан победителем.

В мэрии Новосибирска уточнили, что проектом контракта предусмотрено привлечение на субподряд организации из числа малого бизнеса или социально ориентированных некоммерческих организаций. Объём работ не должен составлять менее 35 % от цены контракта.

Начальная максимальная цена контракта составила 455,153 миллиона рублей. Работы будут финансироваться из средства бюджета города Новосибирска на 2021 год в размере 8,91 млн рублей, а также бюджета Новосибирской области на 2021 год – 446,243 млн рублей.

На первом этапе, который должен начаться через шесть дней после заключения контракта, а завершиться 20 ноября этого года, будут проведены подготовительные работы, обустроены насыпи из песка, армогрунтовые стенки, ливневая канализация. На втором укрепят откосы георешётками. Он продлится со 2 по 31 января 2021 года.

Напомним, 2 апреля стало известно, кто будет строить дорогу к Ледовому дворцу спорта.