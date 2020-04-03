Две беременные женщины скончались в за сутки от коронавируса в Мексике

сегодня 08:37 Поделиться

Фото Pixabay.com

Жертвами коронавируса в Мексике стали две беременные женщины; одного ребёнка удалось спасти.

Число заразившихся коронавирусом в Мексике растёт. За минувшие сутки стране впервые зафиксировали первые два случая гибели беременных женщин, сообщает РИА Новости.

Минздрав Мексики сообщил о 260 новых случаях COVID-19 за сутки и 20 погибших, среди которых впервые две беременных женщины.

«Одна из них погибла после родов через кесарево сечение, ребенок не успел пострадать от дыхательной недостаточности матери», — рассказал в ходе ежедневной пресс-конференции замминистра здравоохранения Уго Лопес-Гатель.

Представитель министерства подчеркнул, что беременные женщины особенно восприимчивы к вирусным инфекциям и входят в группу повышенного риска осложнений в ходе заболевания COVID-19, однако меры профилактики для них ничем не отличаются от традиционных — социальная дистанция и самоизоляция.

Общее число выявленных случаев заболевания в Мексике достигло 3441, 194 пациента скончались. Власти Мексики ожидает перехода к третьей фазе эпидемии, которая характеризуется массовым локальным распространением инфекции в большинстве регионов, в течение 15 дней.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, чем коронавирус опасен для беременных.