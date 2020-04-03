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Экзамены в школах в 2020 году сократят до минимума: список предметов озвучил Рособрнадзор

сегодня 14:04

Фото с сайта pixabay.com

Девятиклассникам российских школ в этом году, можно сказать, повезло; вместо четырёх экзаменов они будут сдавать всего два письменных: математику и русский язык.

Весной 2020 года выпускники девятых классов будут сдавать всего два обязательных письменных экзамена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

По словам чиновника, рекомендации отправлены в регионы. В них сказано, что выборных предметов по ОГЭ в этом учебном году не будет.

В Рособрнадзоре объяснили решение о сокращении количества экзаменов тем, что ОГЭ сдают в два раза больше школьников, чем ЕГЭ.

«Уменьшив число выборных предметов до двух – русский язык и математика, мы, соответственно, уменьшим потоки: и количество пунктов проведения экзамена, и количество дней проведения экзамена», – пояснил Анзор Музаев.

Он также отметил, что в регионах разная эпидемиологическая ситуация. Поэтому ведомство при составлении рекомендаций проявило гибкость. Региональные экзаменационные комиссии должны согласовывать сроки экзаменов с оперативными штабами по коронавирусной инфекции.

Анзор Музаев сообщил, что окончательные рекомендации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ появятся во вторник, 14 апреля. Они будут размещены на сайте Федерального института педагогических измерений. В них будет рассказано, как подготовиться в оставшееся время к экзаменам по тем или иным предметам.

Напомним, 8 апреля стало известно, что курсы подготовки к ЕГЭ запустил МегаФон.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

школы
образование
экзамены

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