Где можно сдать анализ на коронавирус в Новосибирске

сегодня 17:11 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области сделали уже больше 3 тысяч исследований на COVID-2019; в апреле тест на коронавирус впервые начали делать на дому.

Диагностика COVID-2019 выполняется методом ПЦР-исследований. Для анализа у пациента берут мазки из носа и рта.

До недавнего времени тест на коронавирус в Новосибирске делали только по медицинским показаниям в больнице в трёх случаях:

Лихорадка или признаки поражения нижних дыхательных путей (в том числе кашель, одышка) + контакт с больным с лабораторно подтвержденной 2019-nCoV-инфекцией в течение 14 дней до появления симптомов.

Лихорадка и признаки поражения нижних дыхательных путей – в том числе кашля, одышки + история путешествия в страны с напряженной эпидемической обстановкой (список меняется в зависимости от ситуации) в течение 14 дней до появления симптомов.

Лихорадка и признаки поражения нижних дыхательных путей (в том числе кашля и одышки), требующие госпитализации + история путешествия в страны с напряжённой эпидемической обстановкой (список меняется в зависимости от ситуации) в течение 14 дней до появления симптомов.

10 апреля стало известно, что новосибирская клиника «Медсанчасть-168», находящаяся в новосибирском Академгородке, начала проводить тесты на коронавирус всем желающим. Клиника единственной в городе проводит анализы с выездом на дом. Стоимость одного анализа составляет 2 тысячи рублей +отдельно оплачивается выезд, стоимость которого зависит от района города.

«Специалисты выезжают в полном одноразовом защитном комплекте, который меняется после каждого адреса. Для определения РНК коронавируса COVID-19 по технологии ПЦР проводится мазок из горла или носовой полости. Собранный материал направляется в сертифицированную лабораторию. На данный момент заключены договоры с несколькими лабораториями, в том числе "Ситилаб"», – уточнили в клинике.

Результаты тестирования становятся известны в срок от двух дней. Их высылают по электронной почте или выдают в любом из медцентров, сказано на сайте «Медсанчасти».

В Новосибирске тесты также можно сдать в Центре новых медицинских технологий в Академгородке. Здесь процедура, судя по объявлению на сайте, обойдется в 1250 рублей, однако выезд на дом не предусмотрен.

Напомним, в апреле военные показали кадры с площадки строительства медцентра для больных коронавирусом в Новосибирске, строка продвигается рекордными темпами.