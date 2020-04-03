Где можно сдать анализ на коронавирус в Новосибирске
Фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области сделали уже больше 3 тысяч исследований на COVID-2019; в апреле тест на коронавирус впервые начали делать на дому.
Диагностика COVID-2019 выполняется методом ПЦР-исследований. Для анализа у пациента берут мазки из носа и рта.
До недавнего времени тест на коронавирус в Новосибирске делали только по медицинским показаниям в больнице в трёх случаях:
10 апреля стало известно, что новосибирская клиника «Медсанчасть-168», находящаяся в новосибирском Академгородке, начала проводить тесты на коронавирус всем желающим. Клиника единственной в городе проводит анализы с выездом на дом. Стоимость одного анализа составляет 2 тысячи рублей +отдельно оплачивается выезд, стоимость которого зависит от района города.
«Специалисты выезжают в полном одноразовом защитном комплекте, который меняется после каждого адреса. Для определения РНК коронавируса COVID-19 по технологии ПЦР проводится мазок из горла или носовой полости. Собранный материал направляется в сертифицированную лабораторию. На данный момент заключены договоры с несколькими лабораториями, в том числе "Ситилаб"», – уточнили в клинике.
Результаты тестирования становятся известны в срок от двух дней. Их высылают по электронной почте или выдают в любом из медцентров, сказано на сайте «Медсанчасти».
В Новосибирске тесты также можно сдать в Центре новых медицинских технологий в Академгородке. Здесь процедура, судя по объявлению на сайте, обойдется в 1250 рублей, однако выезд на дом не предусмотрен.
Напомним, в апреле военные показали кадры с площадки строительства медцентра для больных коронавирусом в Новосибирске, строка продвигается рекордными темпами.
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