Губернатор Травников обратится к жителям Новосибирской области: как будем работать со следующего понедельника
Фото с сайта pixabay.com
Сегодня Андрей Травником обратится к жителям региона; о том, как будем жить после 13 апреля, – в текстовой трансляции Сиб.фм.
Губернатор Новосибирской области сегодня обратится к жителям региона. Ожидается, что Андрей Травников расскажет о том, какие меры по недопущению распространения коронавируса в регионе сохранятся после 13 апреля, а какие будут отменены.
Сиб.фм в режиме реального времени расскажет об основных заявлениях губернатора.
Начало встречи с журналистами в 18:00.
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