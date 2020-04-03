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Губернатор Травников обратится к жителям Новосибирской области: как будем работать со следующего понедельника

сегодня 17:51

Фото с сайта pixabay.com

Сегодня Андрей Травником обратится к жителям региона; о том, как будем жить после 13 апреля, – в текстовой трансляции Сиб.фм.

Губернатор Новосибирской области сегодня обратится к жителям региона. Ожидается, что Андрей Травников расскажет о том, какие меры по недопущению распространения коронавируса в регионе сохранятся после 13 апреля, а какие будут отменены.

Сиб.фм в режиме реального времени расскажет об основных заявлениях губернатора.

Начало встречи с журналистами в 18:00.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск
Андрей Травников

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