Холдинг «Медиа-1» запустил масштабную медиакампанию по противодействию коронавирусу

сегодня 16:29 Поделиться

Фото предоставлено ГК «Выбери радио»

Компании холдинга «Медиа-1» – оператор наружной рекламы Gallery, национальный музыкальный телеканал «МУЗ-ТВ», телеканал «Ю», группа компаний «Выбери Радио», видеопродакшн Divico – единым фронтом присоединились к поддержке борьбы с коронавирусом; медиаактивы запустили ряд собственных проектов и приняли участие в информационных кампаниях по борьбе с инфекцией и защите людей от опасности.

ГК «Выбери Радио» в 18 городах России в эфире 94 радиостанций с ежедневной аудиторией в 8,2 миллиона человек* запустила две информационные кампании. Многообразие форматов позволяет рассчитывать на охват самых разных целевых аудиторий. Первая серия аудиороликов рассказывает о том, чем можно заняться дома, и несёт важный посыл – выбирая товары и услуги локальных бизнесов, вы помогаете им выжить. Также радиохолдинг включился во всероссийскую РК Коммуникационного центра правительства РФ при Координационном совете по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в поддержку ресурса «стопкоронавирус.рф» и горячей линии. Поэтому второй блок аудиороликов призывает оставаться дома ради своей безопасности.

Digital-оператор № 1 Gallery на безвозмездной основе также предоставил более 600 рекламных щитов для проведения вышеупомянутой рекламной кампании правительства РФ. В рамках проекта используется механика сall-to-action, основанная на ведущих подходах в борьбе с инфекцией во всем мире.

На национальном музыкальном телеканале «МУЗ-ТВ» проходит масштабная информационная кампания «ЗВЁЗДЫ ПРОТИВ КОРОНЫ». В программах, новостях и социальных сетях телеканала артисты шоу-бизнеса в домашней обстановке «снимают корону» перед зрителями и делятся опытом, умениями и лайфхаками.

Федеральный канал «Ю» о жизни реальных людей запустил антивирусную кампанию #покаЯдома в эфире и на цифровых платформах. Ежедневно телеканал даёт позитивные и полезные советы, в игровой форме с анимированным вирусом рассказывает о последствиях несознательного поведения в городской среде.

Компания Divico, ответственная за реализацию digital-проектов холдинга для федеральных брендов, выпустила на YouTube-канале «Пушка» слайд-шоу – «Пушка. Карантин». Это проект о том, как живут инфлюенсеры в эпоху затворничества и непонимания.

Генеральный директор медиахолдинга «Медиа-1» Ян Кухальский отметил: «Осознавая нашу ответственность перед обществом и важность работы властей по борьбе с эпидемией, мы решили активно использовать собственные медиаресурсы и каналы для оперативного информирования людей об опасности вируса и необходимых мерах предосторожности. Компании холдинга оперативно запустили собственные информационные кампании, а также поддержали государственные инициативы в этом направлении. Как один из крупнейших частных медиахолдингов, мы понимаем, что наши ключевые преимущества – уникальный контент, значительный охват аудитории и креативность – смогут послужить на благо нашему общему делу, а именно победе над эпидемией. Мы призываем всех участников медиарынка активно использовать свои возможности и помочь продвижению информации, способной ускорить преодоление этого беспрецедентного вызова».

*по экспертной оценке ГК «Выбери Радио».

Напомним, 2 апреля группа компаний «Выбери Радио» запустила информационные кампании и бонусные программы в поддержку малого и среднего бизнеса.