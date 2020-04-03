Иммунитет к коронавирусу: инфекционист не исключила, что некоторые россияне уже переболели COVID-19

сегодня 12:23 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Главный инфекционист Новосибирской области не исключила, что некоторые жители страны могли переболеть коронавирусом ещё до начала эпидемии; это объясняет невысокие показатели заражения сейчас.

Невысокий уровень заболеваемости коронавирусом среди жителей Сибири и Дальнего Востока может быть связан с наличием у населения определённого иммунитета. Об этом заявила 10 апреля главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

«Действительно, Китай заявил о пандемии коронавируса перед новогодними праздниками. После этого – в январе, феврале, марте, все мы переносили разные вирусные заболевания, кто-то в более, кто-то в менее тяжёлой степени. При этом для нас, инфекционистов, очень интересен вопрос о том, почему дальневосточные регионы, которые очень тесно контактируют с Китаем, не колыхнуло от эпидемии ещё тогда», – сказала Позднякова.

Она предположила, что часть населения, возможно, перенесла коронавирус и приобрела к нему иммунитет.

«Если посмотреть на карту, то как раз на Дальнем Востоке и в Сибири сейчас гораздо меньше заболевших, чем в Центральной части страны. Так что, скорее всего, есть определённая доля правды в том, что мы наработали какой то иммунитет», – отметила врач.

Напомним, 10 апреля главный инфекционист региона дала прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области.