Избавится ли человечество от коронавируса: глава новосибирского «Вектора» дал прогноз

сегодня 07:53 Поделиться

Фото pixabay.com

Коронавирус может стать сезонным заболеванием, как грипп; такое мнение высказал глава новосибирского «Вектора».

Генеральный директор новосибирского центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов в эфире первого канала назвал условия, при которых коронавирус станет обычным сезонным заболеванием.

"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов.

По словам руководителя «Вектора» для того, чтобы это произошло 50-60% жителей планеты должны выработать иммунитет. Он может появиться при вакцинации или за счёт перенесённого заболевания.

Как сообщил Ринат Максютов, в настоящее время нет данных, которые бы подтверждали, что коронавирусом можно заразиться повторно.

Напомним, в Москве за сутки от коронавируса умерли 12 пациентов.